7日夜、中日などに所属した元プロ野球選手・山下斐紹容疑者(32)が名古屋市中川区の居酒屋で泥酔し、救急隊員に暴行を加えたとして現行犯逮捕されました。元プロ野球選手で千葉市の職業不詳・山下斐紹容疑者(32)は、7日午後10時40分ごろ中川区の居酒屋で救急隊員の男性(51)を突き飛ばした公務執行妨害の疑いで、駆け付けた警察官に現行犯逮捕され、「何もやっていない」と容疑を否認しています。消防によりますと「飲酒した男