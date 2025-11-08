◆紅白戦白組―紅組（８日・Ｇタウン）巨人の横川凱投手が紅組の２番手として登板。２イニングを投げて、１安打１失点で降板した。１―０とした３回。この回の先頭・相沢に左越え二塁打を浴びて、代わった代走・舟越が続く９番・坂本達の打席で三盗。坂本達は四球を選んだ。１０番・大津は一塁走者とのエンドランで遊ゴロ。その間に三塁走者の舟越が生還して同点に追いつかれた。続投した４回は先頭の浦田にいきなり四球を