◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節東京Ｖ―福岡（８日・味スタ）東京Ｖがホームで福岡と対戦する。前節は敵地で清水に０―１で敗れたが、２年連続Ｊ１残留が決まった。ただ、残り３試合全勝を目指す中で、重要なホームでの一戦。出場停止のＭＦ斎藤功佑に代わってＭＦ平川怜が先発入り。またベンチにはユース出身の１９歳のＭＦ山本丈偉、ＭＦ川村楽人、２０歳のＦＷ白井亮丞が名を連ねた。東京Ｖのメンバーは以下の通り。【