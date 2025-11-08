侍ジャパンの巨人・岡本和真内野手が８日、強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５、１６日＝東京ドーム）に向けた宮崎合宿で、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）を行った。１打席目はオリックス左腕・曽谷を相手に、１３７キロの外角低めのボール球に空振り三振に倒れた。２打席目は、前打者の後に３０秒以内に打席で構えなければならないピッチクロックによる時間制限を意識。かけ足で打席に向