◇ラグビー「リポビタンＤツアー２０２５」日本―アイルランド（８日、ダブリン）世界ランク１３位の日本代表は、同３位のアイルランドと敵地で戦う。２０１９年Ｗ杯日本大会の１次リーグ以来、２勝目に挑む日本はＳＯ／ＦＢの小村真也（トヨタ）が控えでメンバー入り。初キャップ獲得に挑む２３歳は、協会を通じて「明日は日本のために全力でプレーしたいと思います」とコメントを発表した。日本は１日の南アフリカ戦で