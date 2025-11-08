◆紅白戦白組―紅組（８日・Ｇタウン）巨人は８日、若手主体の秋季キャンプで今秋初実戦となる紅白戦を行った。先制したのは紅組。３回に白組２番手の泉を相手に２死から門脇が四球で出塁すると、続く２番・佐々木の打席でランエンドヒットで右前安打で一、三塁。続く浅野の打席で一塁走者の佐々木が盗塁、捕手の坂本達が二塁送球の間に三塁走者の門脇がホームインして重盗を成功させた。その裏、白組は紅組２番手の横川か