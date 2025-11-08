10月からプロペラの故障で運休していた、駿河湾フェリーが6日、運航を再開しましたプロペラに損傷がみつかり運休していた「駿河湾フェリー」は、修理・点検が完了しおととい運航を再開。この日を待ちわびた人たちが次々乗り込んでいきました（乗客コメント） 「やっと再開してくれて助かりますね、仕事とかで使うことがあるので」プロペラの損傷は港湾工事などで用いるチェーンなどを巻き込んだとみられ駿河湾フ