市民の健康づくりに役立ててもらうおうと6日明治安田生命保険から沼津市などへ寄付金が贈られましたこれは、明治安田生命保険が沼津市民の健康増進に役立ててほしいと毎年行っているもので地元社員からの募金などを合わせた155万8795円の目録が沼津市の頼重市長へ手渡されました。寄付金は沼津市の5歳児検診の費用などに充てられるということです。また「フェンシングのまち沼津推進協議会」へも131万4,300円が贈られ「スポー