７日午後１０時頃、福井県勝山市滝波町の繊維メーカー「セーレン」勝山工場で、「敷地内にクマがいる」と１１０番があった。市は従業員約１５人を避難させ、工場の敷地を封鎖。８日午前１０時１５分頃、猟友会の会員が発砲し、駆除した。現場は、勝山市役所から北西約１・５キロ。