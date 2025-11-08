東京4R・2歳新馬戦（ダート1300メートル）は大外枠からダッシュ良く先手を奪った1番人気の外国産馬プールナバドラ（牡＝森秀）が2番手から迫るトモジャオーリーを最後振り切って、逃げ切った。騎乗した菅原明は「ゲート、二の脚が速くて、センスがありますね。まだ緩さがあって、大きな馬で、これから良くなっていくと思いますけど、強い勝ち方でした」と称賛していた。