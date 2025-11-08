お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）とせいや（33）が7日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に生出演。芸能活動休止中のタレント、フワちゃん（年齢非公表）のプロレスでの活動復帰宣言を受け、お笑いタレントやす子（27）の心中を察した。フワちゃんは昨年8月、SNSでやす子への不適切な文言を含む投稿をした問題を受け、芸能活動休止を発表していた。せいやが「全然分からんけど、やす