私はサキ。夫のタカシと結婚しました。夫は驚くほどの「ルーティン人間」。自分の生活ルーティンが最優先で、それを乱されることをなにより嫌います。2人目の妊娠がわかったのですが、いつもどおりに過ごしたい夫は私の里帰り出産を拒否しました。ただ娘のユリはまだ3才だし、自分のルーティンを守ろうとする夫に面倒なんて見られないはず。夫はうちの親の手伝いも嫌がり、結局義母に来てもらうことになりました。そんななか、私に