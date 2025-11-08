大相撲の新関脇・安青錦（21＝安治川部屋）が8日、福岡県久留米市の部屋で、九州場所（9日初日・福岡国際センター）へ向けた調整を行った。本土俵用の青の締め込みを着けてシコやスクワットに1時間足らず汗を流した。10月27日の番付発表以降の仕上がりについて、「いつも通りです」と順調な調整過程をうかがわせた。新入幕の春場所以来4場所連続11勝。新三役はまだ先場所で、大関昇進の目安が三役3場所で通算33勝であるため大