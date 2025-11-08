きょう未明、千葉県松戸市のJR北松戸駅前の路上で男性が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察は殺人事件の可能性もあるとみて捜査しています。きょう午前4時15分ごろ、松戸市上本郷のJR北松戸駅前の路上で通行人から「年配の男性が倒れている」と110番通報がありました。警察によりますと、男性は頭から出血していて意識不明の状態で病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。男性の