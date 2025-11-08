俳優の板垣李光人さんが手がけた、初の絵本『ボクのいろ』の発売記念読み聞かせイベントが行われ、絵本作家デビューした板垣さんが登壇しました。【写真を見る】【板垣李光人】絵本作家デビューで報道陣へ読み聞かせ「変な汗が...」自身が“読み聞かせてもらいたい人”は北川景子集まった報道陣に向けて、穏やかな声色で本作を読み聞かせてくれた板垣さんは、“変な汗が...。眠くなってないですか？大丈夫ですか？”と、照れ笑い