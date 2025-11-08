アイドルグループ「Aぇ！group」の佐野晶哉（23）が8日、フジテレビ「最強LINEグループ旅」（土曜隔週前10・25）に出演した。この日は、女優の浅野ゆう子、KEY TO LITの猪狩蒼弥とロケへ。佐野が「関西の方ですか？」と問うと、浅野は「神戸です」と回答。同じ兵庫の西宮出身の佐野は「そうなんですか？めっちゃ親近感！うれしい」、浅野も「近いやないの！うれしい」と喜んだ。一方、出身地を問われた猪狩は「足立区です