タレントの井上咲楽さんが自身のインスタグラムで、ニュージーランドを訪れた写真を複数投稿しています。【写真を見る】【 井上咲楽 】NZの写真 “見返しているだけで癒し” 12月のイベントは “80席に900件応募” の大盛況井上さんは、雪をかぶる険しい山脈を背にしたカフェで、現地の方と軽食を共にしている2ショット写真を投稿。さらに、飛行機の窓から撮影したと思われる氷河湖や、湖の向こう側のそびえる雪の山脈、湖畔に佇