MLB機構は日本時間8日、各ポジションで優れた打撃成績を残した選手に贈られる「シルバースラッガー賞」のア・リーグの受賞者を発表し、ヤンキースのA.ジャッジ（33）が「外野手部門」、マリナーズのC.ローリー（28）が「捕手部門」で選出された。前日7日にはナ・リーグが発表され、ドジャースの大谷翔平（31）が「DH（指名打者）部門」で3年連続の受賞を果たした。【ナ・リーグ受賞者一覧】大谷翔平 3年連続シルバースラッガー賞受