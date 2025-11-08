8日午前、熊本県八代市の住宅から火が出て住宅や倉庫など6棟が焼けました この火事で住人1人と連絡がとれていません。 警察と消防によりますと、8日午前9時すぎ、八代市東陽町で「住宅の1室から火が出ました」と住人から119番通報がありました。 消防が駆けつけ火はおよそ３時間半に消し止められましたが住宅3棟と倉庫3棟が焼けました。 この火事で住人の1人と連絡が取れていません。 また、火元の家に住む80代の女性と、火が