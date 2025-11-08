きのう夜、北海道美唄市の国道で車6台が絡む事故がありました。きのう午後8時すぎ、北海道美唄市の国道12号で車6台が絡む事故が起き、男女3人が病院に運ばれ、このうち女性1人の死亡が確認されました。現場はJR函館線をまたぐ片側1車線の「こ線橋」で、当時、路面はブラックアイスバーン状態でした。警察は、いずれかの車がスリップしたとみて調べています。