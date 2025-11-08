来日２週目でうれしい日本初勝利を挙げた。８日の東京１Ｒ（ダート１３００メートル）を２番人気のプルメリアリノ（牝２歳、栗東・小栗）で制し、アレクシ・プーシャン騎手（２５）＝フランス＝が１１戦目でＪＲＡ初勝利をマークした。「まずは勝利することができて非常に嬉しいです。日本で貴重な１勝目を挙げられて良かった。先週が日本で初めての騎乗で、そのおかげで今週は東京競馬場の馬場を理解できていたので良かったと思