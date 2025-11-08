大阪府池田市の集合住宅の一室で、2歳の長女に毛布をかけて覆いかぶさり窒息死させたなどとして29歳の母親が逮捕されました。暴行の疑いで逮捕され、傷害致死容疑に切り替えて送検されたのは大阪府池田市の無職・泉玲奈容疑者（29）です。泉容疑者は今月5日午後、池田市の自宅で2歳の長女・陽葵ちゃんがぐずることに腹を立て、毛布を投げつけて上から覆いかぶさり胸部を圧迫し、死亡させた疑いがもたれています。陽葵ちゃんに目立