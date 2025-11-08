北海道・札幌市で、今シーズン初めての積雪を観測しました。一方、台風26号は次第に進路を東寄りに変え、沖縄に影響を与える恐れがあります。札幌市では8日朝にかけて雪が降り午前11時現在、12cmの雪が積もっています。市内では竹でできたブラシをつけて路面電車の線路を除雪する「ササラ電車」が今シーズン初めて出動しました。2024年より11日早い初出動ということです。また岩手・盛岡市でも7日夜、本州で今シーズン最初の初雪を