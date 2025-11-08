プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が2025年11月5日、自身のインスタグラムを更新。美しさが際立つ真紅の衣装姿を披露した。「ただいま京都！！」本田さんは、「ICE BRAVE」と記してアイスショー「Ice Brave2」の京都公演に出演したことを報告し、真紅の衣装で演技をする写真を投稿。「ただいま京都！！」とつづり、「幼少期にずっと練習していたリンクでこうして滑れてとっても嬉しかったのです！！おおきに！」と喜び