みやこSの買ってはいけない馬券 【前走が７月より前】 連対馬18頭中17頭が前走は８月以降のレースに出走していた。 前走が７月より前だった馬は［0・1・3・20］。 特に上位人気馬の凡走が目立っており、①～③人気は［0・0・1・5］で３着までが精一杯。 みやこS過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2025年度版』