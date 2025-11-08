※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ彼氏のたくろうと同棲したことで発覚した自分の家族の異常さを、ちはるはどう受け止めるか迷っている。たくろうが電気代の支払いやゴミの分別を指摘してきただけでなく、自分が毎月10万円を親に仕送りをしていることを「普通じゃない」と言ってきたのだ。しかしちはるは幼い頃から社会人になったら仕送りをするのが当