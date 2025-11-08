１１月８日の東京４Ｒ・２歳新馬（ダート１３００メートル＝１４頭立て※１頭が出走取消、１頭が競走除外）は、１番人気のプールナバドラ（牡、栗東・森秀行厩舎、父オーセンティック）が、鮮やかに逃げ切ってデビュー戦を白星で飾った。父オーセンティックは現役時代、２０年のケンタッキーダービーやブリーダーズＣクラシックなど米Ｇ１を３勝して、同年のエクリプス賞年度代表馬に輝いた。勝ち時計は１分２０秒３（良）。大