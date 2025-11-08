総再生回数２１億回を突破したクリエイター集団「こねこフィルム」の看板女優、赤間麻里子（５５）が、このほどスポーツ報知のインタビューに応じた。日本テレビ系ミステリードラマ「良いこと悪いこと」（土曜・後９時）で８日放送の第５話に重要人物として登場する。勢いが止まらない「赤間麻里子」という女優は、どんな素顔の持ち主なのか。難関で知られる「無名塾」出身だが、３０代は３人の子育てに専念し、４０代は乳がん闘