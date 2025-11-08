8月に第5子を出産した元モーニング娘。でタレントの辻希美（38）が8日に都内で、自身の著書「杉浦家、7人生活スタートです。」発売記念会見に出席。産後3カ月で公の場に初登場した。2007年に杉浦太陽と結婚。同年11月に第1子となる長女を出産し、その後3人の子供が誕生。今年8月に第5子となる次女を出産した。お馴染みのツインテール、爽やかなホワイトコーデで登場。産後の体調は「思ったより一瞬やばいなって時もあった」