俳優の板垣李光人（23）が8日、都内で初の絵本「ボクのいろ」（Gakken）発売記念読み聞かせイベントを開催した。今年も残すところ約1カ月半。役者としてNHK連続テレビ小説「ばけばけ」など多くの作品に出演するなか、日本テレビ「newszero」の水曜パートナーを半年務めるなど役者以外の活動も多岐にわたった。「いろんな場所に行って、取材をさせていただいた。それは役者としてももちろんですが人間としての力の部分をつけ