【ブンデスリーガ】ブレーメン 2−1 ヴォルフスブルク（日本時間11月8日／ヴェーザーシュタディオン）【映像】完璧軌道のドンピシャクロスブレーメンに所属する日本代表DFの菅原由勢が、高精度クロスからアシストをマークした。美しい軌道のクロスにファンも大興奮となっている。ブレーメンは日本時間11月8日、ブンデスリーガ第10節でヴォルフスブルクと対戦。菅原は右サイドバックとして先発出場した。すると1点を追いかける8