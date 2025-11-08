アメリカの政府機関の閉鎖を受け、国内の航空便の減便が始まり、7日は少なくとも1000便がキャンセルされています。アメリカでは10月1日から続く政府機関の一部閉鎖の影響で、航空管制官や保安検査員らが無給での勤務を強いられていて、欠勤も相次いでいます。航空管制官の不足を受け、7日から40の主要空港で航空便の減便が始まり、AP通信によると、少なくとも1000便が欠航となりました。乗客「（Q.管制官不足、安全への懸念は）毎