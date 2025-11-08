段ボールが大好き！な猫ちゃん【画像を見る】こんなにピッタリましかくになることある！？段ボールに完璧に入るネコ段ボールに入ったネコの“あまりにも見事な収まり方”が、X（旧Twitter）で21万いいねを集めました。コメント欄には「こんな完璧な入り方してるネコは見たことがない」「これが届いたらうれしい」といった声が並び、ネコ好きたちの間で大きな話題となっています。いったい、どのような収まり方だったのでしょうか。