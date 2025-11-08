特撮ドラマ「牙狼＜GARO＞」シリーズの最新作となる連続テレビドラマ「牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼（ひがしのかいろう）」が、2026年1月に放送されることが発表されました。本作では、シリーズを代表するキャラクター・道外流牙（どうがい・りゅうが／演：栗山航さん）が再び主人公として登場します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■南里美希さん、8年ぶりに莉杏役で出演特に注目を集めているのが、道外流牙