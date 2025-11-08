無責任な飲酒運転が、またも未来ある1人の若者の命を奪った。犠牲となったのは、その年に就職したばかりの当時24歳の男性。事件に遭わなければ、翌日から家族と年末年始の休暇を過ごすはずだった。過失運転致死などの罪に問われている被告の男（61）は、あろうことか、飲酒後に1〜2時間ほど眠っただけで大型トラックを運転していた。法廷では、“衝突したのが人と思わなかった”という旨の主張を展開した。大阪地裁での裁