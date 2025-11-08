「突然顔が動かしにくくなった」「笑顔がぎこちない」など、顔に異変を感じたら顔面神経麻痺の可能性が考えられます。顔面神経麻痺は、顔の筋肉を司る神経が障害されることで発症する症状で、放置すると回復が遅れる可能性があります。この記事では、顔面神経麻痺の治療や予防について、園ペインクリニック松本先生の見解を交えながら解説します。 監修医師：松本 園子（園ペインクリニック） 2005年、大学卒業後、医師免許