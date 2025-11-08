J２の北海道コンサドーレ札幌が11月８日にクラブの公式Xを更新。同日の本拠地「大和ハウスプレミストドーム」の様子を公開した。「積雪の影響で、足元が滑りやすくなっています お気をつけてお越しください」そう綴り、白く染まったドームとその周辺の写真をアップロード。この投稿には以下のような声があがった。 「北海道もうこんな雪つもってんの！？！？」「この時期らしく一晩で雪景色ですよ...」「あれ？ 雪積もる