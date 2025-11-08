白血病の治療は近年大きく進歩しており、病型や患者さんの状態に応じて個別化された治療が行われています。化学療法を中心に、造血幹細胞移植や分子標的薬など、さまざまな治療選択肢が用意されています。適切な治療により多くの方で寛解が得られ、予後も改善傾向にあります。ここでは白血病の主な治療法とその効果について、最新の知見をもとに詳しく解説します。 監修医師：山本 佳奈（ナビタスクリニック） 滋賀医科大学医