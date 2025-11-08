サッカーショップの聖地が復活するようだ。静岡県静岡市の葵区人宿町・七間町に11月11日、ミュージアム型カルチャースポット「GOAL BASE SHIZUOKA（ゴール ベース シズオカ）」がオープンする。「GOAL BASE SHIZUOKA」が開業するこの場所は、日本で最初にサッカー専門ショップとして誕生した「サッカーショップ ゴール」発祥の地だ。「サッカーショップ ゴール」は、三浦泰年氏と三浦知良選手の父によって作られた。三浦兄弟に