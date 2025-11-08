【その他の画像・動画等を元記事で観る】 西川貴教が12月24日にライブBlu-ray＆DVD『TAKANORI NISHIKAWA LIVE TOUR 003 「SINGularity III -VOYAGE-」』をリリースする。 ■完全生産限定盤には、ライブCDとフォトブックなどが付属 本作は、2025年春に開催された同名3rdツアーから、3月29日に東京・Zepp Haneda（TOKYO）で行われたツアーファイナル（夜公演）の模様を映像作化したもの。 斬新な演出でオ}