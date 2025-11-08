ドジャースのアレックス・ベシア投手が7日（日本時間8日）、自身のインスタグラムを更新し、10月26日（同27日）に長女が他界したことを伝えた。ベシアは「深刻な家庭の事情」により、チームを離脱。ワールドシリーズのメンバーからも外れていた。 ■球団、同僚の支えに感謝 「私たちの小さな天使、永遠に愛しているよ。あなたはいつも私たちと一緒にいます」と書き出したベシア。そして、「私たち