コカ・コーラシステムは、フルーツフレーバーの炭酸飲料「ファンタ」ブランドから、「ファンタ ゴールデンアップル」を2025年11月10日から期間限定で発売する。りんごの味わいと炭酸の爽快さ発売当時の販売期間が短く"幻の味"として記憶している人も多いというフレーバーが期間限定で登場。秋冬に人気のりんごの味わいと、同ブランドならではの炭酸の爽快さを楽しめる。復刻シリーズ「ファンタ マスカット」「同 フルーツパンチ」