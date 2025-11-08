今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカ・ワシントン州の「“緊迫”深夜のカーチェイス逃走車に体当たり」についてです。◇アメリカ・ワシントン州。サイレンを鳴らし逃走するトラックを、車が追いかけています。実はこのトラック、運転するのは窃盗団。保安官は逃走車を止めるため、自らの車両でトラックに体当たり。さらにもう1回。保安官「三度目の正直だ」するとトラックは道を外れ、横転し停止