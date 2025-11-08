上沼恵美子が８日までに更新したＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「上沼恵美子ちゃんねる」で、紅白歌合戦の司会をしたときの思い出を語った。上沼は「紅白歌合戦の司会をさせてもらったときに当日、楽屋に行きました。和田アキ子さんがおにぎりを。司会者の古舘さんと私にだけやったと思う」と古舘伊知郎アナウンサーと司会をした当時のことで、和田の楽屋を訪ねた時のこととして話した。和田は「毎年、私、司会の人に差し入れして