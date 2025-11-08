2020年に公開され、国内動員196万人を記録、日本アカデミー賞をはじめ世界30以上の映画祭で注目を集めたオリジナルアニメーション『映画 えんとつ町のプペル』。その続編『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』の公開日が、来年（26年）3月27日に決定した（配給：東宝・CHIMNEY TOWN）。新作の主人公・ルビッチ役には、厳しいオーディションを勝ち抜いた永瀬ゆずなが抜てきされ、プペル役は前作に続き俳優・窪田正孝が続