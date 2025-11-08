（資料写真）ともに元横浜ＤｅＮＡで主に中継ぎ投手として活躍した須田幸太さん（３９）と田中健二朗さん（３６）によるトークショーが来年１月１０日、横浜市中区のグレースバリ横浜関内店で開かれる。「ＲｅｌｉｅｖｅｒＴａｌｋ右と左のおはなし会−ＦＩＮＡＬ−」と題し、今季限りで現役を引退した田中さんが１８年間のプロ野球生活を振り返り、須田さんも現役時代のエピソードを語る。タレントの碧木ももさんが司会