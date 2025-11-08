【モデルプレス＝2025/11/08】キャスターの安藤優子が11月7日、自身のInstagramを更新。料理中の姿を公開し、話題が集まっている。【写真】66歳ベテランキャスター「旬を味わえる」手作りサラダ公開◆安藤優子、白菜のシーザーサラダレシピ公開安藤は「突然ですが本日『キッチンで話そ！』をアップいたします」とつづり、白菜のシーザーサラダを作る様子を動画で投稿。黄色いエプロンを付け、慣れた手つきで料理をする姿を披露した