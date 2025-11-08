このあと、天気は西からゆっくり下り坂となるでしょう。9日の朝〜10日にかけては、石川県・新潟県を中心に警報級の大雨となることもありそうです。急な強い雨・土砂災害・落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうなどに十分注意してお過ごし下さい。10日にかけて本降りの雨土砂災害などに注意警戒9日は、前線を伴った二つの低気圧が、日本海から本州付近を発達しながら通過する見込みです。低気圧や前線に向かって湿った空気(雨雲