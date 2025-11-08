米メディア番組でWS回想米大リーグ・ドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いた。ムーキー・ベッツ内野手は、米メディア番組内で延長18回の死闘を演じた第3戦に言及。「最も退屈な試合の一つだった」と語った。米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」のYouTubeチャンネル内で、ベッツがホストを務めるポッドキャスト番組「オンベース・ウィズ・ムーキー・ベッツ」に出演