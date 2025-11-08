いまだ人気が衰えないシーリングスタンプ。今ダイソーでは、ディズニーデザインのシーリングスタンプヘッドがたくさん並んでいます！今回筆者がGETしてきたのは、「塔の上のラプンツェル」がモチーフになったアイテム。￥110（税込）とは思えないほどのクオリティなので、この機会に要チェックです♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スタンプヘッド、シーリングスタンプ用（塔の上のラプンツェル）価格：￥110（税込